Binanın altından çıkan kuyu suyu, evi oturulamaz hale getirdi - Son Dakika
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Binanın altından çıkan kuyu suyu, evi oturulamaz hale getirdi

22.08.2022 18:34

Binanın altından çıkan kuyu suyu, evi oturulamaz hale getirdi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Paşabayır Mahallesinde engelli vatandaşın evinden çıkan kuyu suyu evi oturulamaz hale getirdi.

Binanın altından çıkan kuyu suyu, evi oturulamaz hale getirdi

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Paşabayır Mahallesinde engelli vatandaşın evinden çıkan kuyu suyu evi oturulamaz hale getirdi.

Paşabayır Mahallesi 2 Sokakta bulunan dairede yaşayanların iddialarına göre geçtiğimiz günlerde yaşanan Gönen depreminden hemen sonra evin bir odasından su çıkmaya başladı. Şikayetler üzerine eve gelen yetkililer evden çıkan sudan numune alarak çıkan suyun kuyu suyu olduğuna kanaat getirdiler. Engelli vatandaş evden çıkan sudan dolayı rutubet olduğunu ve ağrılarının arttığını yaşam kalitesinin düştüğünü ayrıca evin duvarlarının çatlamaya başladığını söyledi. Yetkililerin ilgilenmediğini ve evde yaşayan çocuğu ve karısıyla bu durumdan şikayetçi olduklarını ve en kısa zamanda yetkililerin yardımcı olmasını istediğini belirtti.

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Gönen, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Binanın altından çıkan kuyu suyu, evi oturulamaz hale getirdi - Son Dakika

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