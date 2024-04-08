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Binden fazla sürücü ve yolcu emniyet kemeri konusunda bilinçlendirildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, bin sürücü ve yolcuyla emniyet kemeri simülasyon aracı ile, 560 vatandaşla ise alkolmetre gözlüğüyle uygulamalı olarak eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde, yolcuların ve sürücülerin emniyet kemeri kullanımı ve alkollü araç kullanmamanın önemi konusunda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi ekiplerinin koordinesiyle çalışma yapıldı. Çalışmalarda, Espark AVM önünde ve Eskişehir Şehirlerarası Otogarı'nda emniyet kemeri simülasyon aracıyla toplamda bin sürücü ve yolcu emniyet kemeri konusunda bilinçlendirildi. 560 sürücü ve yolcuya ise alkolmetre simülasyon gözlüğü ile farkındalık eğitimi verildi.