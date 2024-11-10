Bingöl'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Bingöl'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Töreni Düzenlendi

Bingöl\'de 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Günü Töreni Düzenlendi

Bingöl'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında düzenlenen törende, Atatürk anıtına çelenkler sunuldu, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Tören, sinevizyon gösterisi ve öğrencilerin hazırladığı şiirlerle devam etti.

10.11.2024 13:05  Güncelleme: 13:15
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Bingöl'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeni ile tören düzenlendi.

Bingöl Valiliği tören alanında Atatürk anıtına çelenkler sunuldu. Daha sonra Atatürk anısına saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Tören daha sonra müftülük Konferans salonunda devam etti. Saygı duruşu ile başlayan tören, İstiklal Marşının okunması ile devam etti. Günün anlam ve önemi hakkında yapılan konuşmanın ardından Atatürk konulu sinevizyon gösterisi düzenlendi. Dış basında Atatürk için söylenen sözlerin izletildiği tören daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan şiirlerin okunması ve oratoryo gösteri ile devam etti. Atatürk'ün sevdiği şarkıların da seslendirildiği tören ödüllerin verilmesi ile sona erdi.

Törene, Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl İl Jandarma Komutanı Tuğganeral Bilgihan Yeşilyurt, Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bingöl'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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