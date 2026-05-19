Bingöl'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Bingöl'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19.05.2026 16:02  Güncelleme: 17:41
Bingöl'de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Karşıyaka Şehir Stadı'nda gençlerin gösterileri, spor etkinlikleri ve ödül törenleriyle kutlandı. Törene Vali Cahit Çelik, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Haber: Kemal BATUR

Programa Bingöl Valisi Cahit Çelik, Belediye Başkan Vekili Hasan Çeçen, Garnizon Komutan Vekili Personel Yarbay Mehmet Böberci, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapılırken, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan gösteriler sahnelendi. Etkinlikler kapsamında atletizm, okçuluk ve jimnastik branşlarında gösteriler sunulurken, halk oyunları ekiplerinin performansları da izleyicilerden ilgi gördü. Programda ayrıca farklı branşlarda başarı elde eden öğrencilere ödülleri verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Uğur Duyar, yaptığı konuşmada 19 Mayıs 1919'un Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinin başlangıcı olduğunu belirterek, bu tarihin gençliğe duyulan güvenin simgesi olduğunu ifade etti. Duyar, gençlerin eğitim, spor ve kültürel alanlarda kendilerini geliştirerek ülkenin geleceğinde önemli rol üstleneceklerini söyledi.

Kutlama programı, halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

