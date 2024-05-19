Bingöl'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bingöl'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Bingöl'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105'inci yılı coşkuyla kutlandı. Program, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Şehir Stadyumu'ndaki İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde koşu yarışması yapıldı. Konuşmanın ardından jimnastik, tekvando ve halkoyunları gösterileri yapıldı. Ayrıca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kent genelinde çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

19.05.2024 23:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

BİNGÖL - Bingöl'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105'inci yılı coşkuyla kutlandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105'inci yılı coşkuyla kutlandı. Program, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Şehir Stadyumu'ndaki İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde koşu yarışması yapıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, "19 Mayıs milletimizin 'Ya İstiklal ya Ölüm' parolasıyla çıktığı ve sonunu zaferle taçlandırdığı bu kutlu yolculuğun ilk günüdür. 19 Mayıs tarih sahnesinde milletimizin şaha kalkışının başlangıç günüdür. 19 Mayıs milletimizin en zor şartlarda dahi azmi ve manevi gücüyle askeri ve teknik gücü yüksek devletleri mağlup edebileceğinin ispat günüdür. 19 Mayıs milli egemenlik ve milli iradenin hakimiyet günüdür" dedi.

Konuşmanın ardından jimnastik, tekvando ve halkoyunları gösterileri yapıldı. Ayrıca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kent genelinde çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Program, bayrak yürüyüşünün ardından son buldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programına Vali Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

Gençlik, Bingöl, Spor, Kutlamalar, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bingöl'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:50 Krizi futbolcular başlattı RAMS Park’ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu Krizi futbolcular başlattı! RAMS Park'ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu
22:48 İran’da Cumhurbaşkanı Reisi’nin düşen helikopteriyle ilk temas İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopteriyle ilk temas
22:31 Türkiye’den İran’a yardım eli Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor Türkiye'den İran'a yardım eli! Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor
20:30 Tahran, yardım için Ankara’nın kapısını çaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız Tahran, yardım için Ankara'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız
16:31 Umutlar azalıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopteri kaza geçirdi Umutlar azalıyor! İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza geçirdi
23:12 Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park’ta kutlama yaptı Ortalık bir anda karıştı Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park'ta kutlama yaptı! Ortalık bir anda karıştı
22:40 İrfan Can Kahveci’den Icardi’nin uykularını kaçıracak gönderme İrfan Can Kahveci'den Icardi'nin uykularını kaçıracak gönderme
22:35 Derbiyi kazandı ama aklı Mourinho’da İsmail Kartal’dan maç sonu Aziz Yıldırım’a sitem Derbiyi kazandı ama aklı Mourinho'da! İsmail Kartal'dan maç sonu Aziz Yıldırım'a sitem
22:02 Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz
21:43 Mert Hakan’dan olay açıklama: İttifaklarını, oyunlarını bozduk Mert Hakan'dan olay açıklama: İttifaklarını, oyunlarını bozduk
21:32 Düştükleri notu görmeniz lazım Fenerbahçe’den Galatasaray’a maç sonu olay gönderme Düştükleri notu görmeniz lazım! Fenerbahçe'den Galatasaray'a maç sonu olay gönderme
21:02 Şampiyonluk son haftaya kaldı Fenerbahçe, Galatasaray’ı deplasmanda 1-0 yendi Şampiyonluk son haftaya kaldı! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi
20:49 Golden sonra Icardi sevinci İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol Golden sonra Icardi sevinci! İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 00:16:07. #1.12#
SON DAKİKA: Bingöl'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement