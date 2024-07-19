Bingöl\'de 3 Bin 500 Kişiye Aşure İkramı Yapıldı

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Bingöl'de cuma namazı sonrasında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 3 bin 500 kişiye aşure ikramı yapıldı.

Muharrem ayı nedeniyle Diyarbakır Vakıf Bölge Müdürlüğü, Bingöl'de aşure ikramında bulundu. Cuma namazı çıkışında Ulucami avlusunda düzenlenen aşure ikramına Vali Ahmet Hamdi Usta ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan da katıldı.

Yaklaşık 3 bin 500 kişiye aşure ikram edildiğini belirten Vali Ahmet Hamdi Usta, "Muharrem ayının 10 Muharrem Aşure Günü nedeniyle Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü'müzün Bingöl'ümüzde aşure dağıtım faaliyeti oldu. Kendilerinden Allah razı olsun diyoruz. Cuma namazı çıkışında 3 bin 500 aşureyi vatandaşlarımıza ikram ettik. Bu güzel faaliyetler için Diyarbakır bölge müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız da yoğun ilgi gösterdi, Allah kabul etsin" dedi. - BİNGÖL