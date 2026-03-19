Bingöl\'de Bayramlaşma Töreni

Bingöl'de Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi bayramlaşma töreni, Bingöl Valisi Cahit Çelik'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Ramazan Bayramı kapsamında Bingöl Valiliğinde düzenlenen bayramlaşma programına Vali Cahit Çelik, milletvekilleri ve il protokolü katıldı. Programda Vali Çelik ve beraberindeki protokol üyeleri, katılımcıları tek tek karşılayarak bayramlarını kutladı.

Bayramlaşma programının ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Çelik, Bingöl'deki ilk bayramını vatandaşlarla birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Ramazan ayını birlik, beraberlik ve paylaşma duyguları içerisinde geçirdik. Aynı sofralarda buluşarak gönül bağlarımızı güçlendirdik. Yapılan ibadetlerin kabul olmasını temenni ediyorum" dedi.

Vali Çelik, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. - BİNGÖL