Bingöl'de Besiciler, Kış Aylarına Hazırlık Yapıyor - Son Dakika
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Yerel

Bingöl'de Besiciler, Kış Aylarına Hazırlık Yapıyor

Bingöl'ün Solhan ilçesindeki besiciler, yüksek sıcaklığa rağmen kış aylarında hayvanlarına verecekleri samanları hazırlıyor. Geçimini hayvancılıkla sağlayan besiciler, kavurucu güneşin altında biçtikleri otları harman makinesine vurarak saman haline getiriyor. Zorlu şartlara rağmen bu işi yapan besiciler, hayvanlarının kış ihtiyaçlarını karşılamak için şimdiden hazırlık yapıyor.

01.07.2024 12:11
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde kış aylarına hazırlanan besiciler, yüksek sıcaklığa rağmen kış aylarında hayvanlarına verecekleri samanları hazırlıyor.

Geçimini hayvancılıkla sağlayan besiciler, kış aylarında hayvanlarına verecekleri yem ve samanları, kavurucu güneşin altında hazırlıyor. Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Yenibaşak köyündeki besiciler, biçtikleri otları harman makinesine vuruyor. Yenibaşak köyünde bir mezrada oturan ve yıllardır besicilik yapan Selahattin Tan, 50'ye yakın küçükbaş hayvanının samanını sıcak havalara rağmen hazırlıyor. Tan, patosa vurduğu otları köye yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki mezrasına götürüyor.

Zor şartlar altında bu işi yaptığını belirten besici Selahattin Tan, "Yenibaşak köyünde biçerle biçiyorum. Burada patosa vurup 7 kilometre Genç Tavus mezrasına götürüyorum. 40-50 tane hayvanım var, onların kış ihtiyacını karşılamak için şimdiden hazırlık görüyoruz. 40 derecenin altında kavrularak bu işi yapıyoruz, işimiz çok zor" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Solhan, Bingöl, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bingöl'de Besiciler, Kış Aylarına Hazırlık Yapıyor - Son Dakika

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