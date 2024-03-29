Bingöl'de çocuklar ve aileleri Gazze'ye destek yürüyüşü gerçekleştirdi - Son Dakika
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Bingöl'de çocuklar ve aileleri Gazze'ye destek yürüyüşü gerçekleştirdi

Bingöl\'de çocuklar ve aileleri Gazze\'ye destek yürüyüşü gerçekleştirdi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde çocuklar ve aileleri, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak Gazze'ye destek yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşte çocuklar İsrail'e tepkilerini pankartlarla gösterdi. Katılımcılar, Gazze'nin Filistin'in insanlık meselesi olduğunu vurgulayarak İsrail'in binlerce insanı katletmesine tepki gösterdi.

29.03.2024 18:15  Güncelleme: 18:20
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde çocuklar ve aileleri, Gazze'ye destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yaklaşık 6 aydır İsrail tarafından Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılar devam ediyor. Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de Filistin ve Gazze'ye destekler sürerken, İsrail'e de tepkiler yağıyor. Solhan ilçesinde protesto gerçekleştiren çocuklar ve aileleri, Gazze için yürüyüş yaptı. Merkez Ulucami önünden başlayan yürüyüş, Gençlik Merkezi önünde tamamlandı. Çocuklar, ellerinde çeşitli pankartlarla İsrail'e tepki gösterdi.

Filistin'in herhangi bir mesele olmadığının altını çizen katılımcılardan Abdulkadir Arutay, Gazze'nin, Filistin'in insanlık meselesi olduğunu belirtti. İsrail'in binlerce insanı katlettiğini anımsatan Arutay, herkesin tepki göstermesi gerektiğini de vurguladı. Yürüyüş, yapılan duaların ardından sonra erdi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Filistin, Bingöl, Solhan, İsrail, Gazze, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bingöl'de çocuklar ve aileleri Gazze'ye destek yürüyüşü gerçekleştirdi - Son Dakika

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