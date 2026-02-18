Bingöl'de İlk Teravih Namazı Kılındı - Son Dakika
Bingöl'de İlk Teravih Namazı Kılındı

Bingöl\'de İlk Teravih Namazı Kılındı
18.02.2026 22:05
Bingöl'de Ramazan ayı başladı ve ilk teravih namazı yoğun katılımla eda edildi.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Bingöl'de ilk teravih namazı eda edildi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bingöl'de de ilk teravih namazı eda edildi. Kent genelindeki camilerde vatandaşlar saf tutarken, Ramazan'ın manevi atmosferi hissedildi. Birçok camide yoğun katılımla kılınan ilk teravih namazının ardından cemaat dualar etti. Vatandaşlar, Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Selahaddin Eyyubi Camii İmam Hatibi Cahit Çakan, ilk teravih namazının ardından Ramazan ayının önemine dikkat çekerek, "Bu yıl Ramazan-ı Şerif ayına başlamış olduk elhamdülillah. İlk teravih namazımızı kıldık. Rabbim tüm alem-i İslam'a hayırlı ve mübarek eylesin bu mübarek Ramazan ayını. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden azat olan bu mübarek ayı dolu dolu geçirmeyi, Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun bir şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız namazları, teravihlerimizi ve hatimlerimizi kabul buyursun. Bu ay vesilesiyle İslam coğrafyasında yaşanan zulümlerin sona ermesini, mazlum kardeşlerimizin kurtuluşa ermesini diliyorum. Bu mübarek ayın ülkemize, milletimize ve tüm alem-i İslam'a hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" dedi. - BİNGÖL

