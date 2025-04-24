Bingöl\'de İnek Saldırısı Panik Yaratıyor

Bingöl'de yola çıkan ineği uzaklaştırmak isteyen halk otobüsü şoförü, hayvanın saldırmasıyla koşarak kaçtı. O anlar otobüsün kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Bingöl- Genç karayolunun 49. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoför Mahmut Bürkük, 12 M 0009 plakalı halk otobüsü ile İçmeler seferini yaparken anayola bir inek girdi. Bürkük korna çalarak bekledi fakat inek yoldan çekilmedi. Bunun üzerine Bürkük, ineği yoldan çıkarmak için eline bir sopa alarak otobüsten indi. Bürkük'ün yaklaşmasıyla bir anda saldırıya geçen inek, kovalamaya başladı. Büyük panik yaşayan Bürkük, koşarak otobüse geri bindi. O anlar otobüsün kamerasına saniye saniye yansıdı. - BİNGÖL