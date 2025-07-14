Bingöl'de Jandarmaya Arama Kurtarma Ekipmanları Teslim Edildi - Son Dakika
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Bingöl'de Jandarmaya Arama Kurtarma Ekipmanları Teslim Edildi

Bingöl\'de Jandarmaya Arama Kurtarma Ekipmanları Teslim Edildi
14.07.2025 16:41
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Bingöl'de, AFAD ve Jandarma arasında yapılan protokolle arama kurtarma ekipmanları teslim edildi.

Bingöl'de afetlere müdahale kapasitesini arttırma ve yaygınlaştırma çalışmaları çerçevesinde jandarma ekiplerine arama ve kurtarma ekipmanları teslim edildi.

Bingöl AFAD Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı arasında bugün imzalanan protokol kapsamında, arama ve kurtarma ekipmanlarının jandarmaya teslimi gerçekleştirildi. Valilik girişimleriyle AFAD Başkanlığından temin edilerek jandarmaya teslim edilen 30 kalem arama ve kurtarma ekipmanı, afet anlarında sahadaki müdahale kabiliyetini önemli ölçüde artıracak. Bu kapsamda şimdiye kadar Bingöl'de farklı kurumlardan toplam bin 624 personele arama-kurtarma eğitimi, ayrıca 3 bin 733 jandarma personeline çadır kurma eğitimi verildi. Ayrıca arama kurtarma eğitimini tamamlayan 483 personelin İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yaptığı belirtildi. Bunlara ilaveten biri AFAD yerleşkesinde, diğeri İl Jandarma Komutanlığı Ekinyolu Yerleşkesinde olmak üzere 2 ayrı arama-kurtarma eğitim sahası da tamamlanarak hizmete alındı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hazırlıklar afetlere karşı hazırlık seviyemizi yükseltirken, kurumlarımız arası koordinasyonu da güçlendirmiştir. Başta AFAD Başkanlığımız ve İl Jandarmamız olmak üzere katkı sunan tüm kurum ve personele teşekkür ediyor, bu anlamlı iş birliğinin ilimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bingöl'de Jandarmaya Arama Kurtarma Ekipmanları Teslim Edildi - Son Dakika

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