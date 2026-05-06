Bingöl'de Kaybolan Öğretmen Aranıyor

06.05.2026 17:27
Bingöl'de 2 Mayıs'ta kaybolan emekli öğretmen Kutbettin Keskin'i arama çalışmaları devam ediyor.

(BİNGÖL) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde 2 Mayıs'ta kaybolan parkinson hastası emekli öğretmen Kutbettin Keskin'i arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor. Çevre illerden gelen ekiplerin de katılımıyla toplam 229 personel, dere yatakları ve kırsal alanlarda arama faaliyetlerini yoğunlaştırarak sürdürüyor.



Edinilen bilgilere göre, Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Kutbettin Keskin, 2 Mayıs'ta evinden ayrıldı. Keskin'in uzun süre geri dönmemesi üzerine yakınları kendi imkanlarıyla arama yaptı ancak sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmaların dördüncü gününde Van ve Muş başta olmak üzere çevre illerden gelen takviye ekiplerle birlikte sahadaki toplam personel sayısının 229'a ulaştığı bildirildi.
Arama faaliyetleri, özellikle Yeşilova Mahallesi ile Dilektepe Köyü arasındaki güzergah ile Solhan Deresi çevresinde yoğunlaştırıldı. Yetkililer, çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, konuya ilişkin herhangi bir bilgi ya da bulguya ulaşan vatandaşların ilgili birimlere bildirimde bulunmalarını istedi.
Kaynak: ANKA

