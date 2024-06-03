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Bingöl'de mobil göç aracı faaliyete başladı

BİNGÖL - İçişleri Bakanlığı koordinesinde geçtiğimiz aylarda büyükşehirlerde faaliyete alınan Mobil Göç Aracı, Bingöl'de de hizmet vermeye başladı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde geçtiğimiz aylarda büyükşehirlerde faaliyete alınan Mobil Göç Aracı, 30 Mayıs itibariyle Bingöl'de de hizmet vermeye başladı. Mobil göç aracını ziyaret eden ve çalışma hakkında kurum amirinden bilgi alan Vali Ahmet Hamdi Usta, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bingöl'de bin 644 yabancı uyruklu şahsın bulunduğunu belirten Vali Usta, "İçişleri Bakanımızın açıklamaları doğrultusunda ilk defa 19 Temmuz 2023 tarihinde göç mobil merkezleri faaliyete geçti daha sonra 1 Aralık 2023 tarihinde de 31 büyükşehrimizde faaliyete geçti. 30 Mayıs 2024 tarihinde de mobil göç merkezimizi faaliyete geçirmiş bulunuyoruz. Bingöl'ümüzde toplam bin 644 yabancı uyruklu şahıs bulunmakta. Bunların bin 217'si geçici korunma kapsamında, 346'sı ikamet izni kapsamında 81'i de uluslararası koruma kapsamında. Allah'a şükürler olsun yabancı şahıslar açısından ilimizde bir sıkıntı bulunmamakla beraber Doğu-Batı istikametinin geçiş ili olduğumuz için zaman zaman yasadışı göçle mücadele açısından, göçmen kaçakçılığı açısından tehdit unsuru olan bir iliz dolayısıyla bu mobil göç aracımızla beraber ilimizde yabancı bir şekilde gelen, ikamet izni olmayanlar anında kolluk kuvvetlerimiz tarafından tespit edildikten sonra bu aracımıza gelecekler, araçta parmak iziyle kontrol edildikten sonra eğer ikamet izni yok yasadışı yollarla ilimize gelmişse hemen kolluk kuvvetlerimiz tarafından geri gönderme merkezlerine gönderilerek yurt dışına gönderilecek veya başka ile kayıtlı göçmen statüsündeyse de ilimizden kayıtlı olduğu ile gönderilecek" şeklinde konuştu.