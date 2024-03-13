Bingöl'de ortaokul öğrencileri hastaları ziyaret etti - Son Dakika
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Bingöl'de ortaokul öğrencileri hastaları ziyaret etti

Bingöl\'de ortaokul öğrencileri hastaları ziyaret etti

Bingöl Turgut Özal Ortaokulu 6.sınıf öğrencileri, Zazaca öğretmeni Mahmut Kaya öncülüğünde Bingöl Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret etti. Hastalar, öğrencilerin getirdiği karanfil ve güllerle büyük mutluluk yaşadı. Öğretmen Kaya, amacın öğrencilere farkındalık kazandırmak ve manevi değerleri korumak olduğunu belirtti.

13.03.2024 15:30  Güncelleme: 15:31
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Bingöl'de ortaokul öğrencileri, devlet hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Bingöl Turgut Özal Ortaokulu 6.sınıf öğrencileri, Zazaca öğretmeni Mahmut Kaya öncülüğünde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Farkındalık oluşturmak ve manevi değerleri korumak için öğrenciler, Bingöl Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret etti. Ellerindeki karanfil ve güllerle karşılarında öğrencileri gören hastalar, büyük mutluluk yaşadı.

Etkinlik hakkında bilgi veren öğretmen Mahmut Kaya, "Öğrencilerde bir farkındalık oluşturmak ve manevi değerleri korumak için Bingöl Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret etmek istedik. Amacımız ise öğrencilerde bilinç kazandırmak ve farkındalık seviyeleri yüksek bireyler yetiştirmektir. Bu sebeple bu ziyareti gerçekleştirdik. Yaptığımız ziyaret esnasında çok güzel karelerle karşılaştık. Hastaların memnuniyeti ve öğrencilerin oradaki duygu ve düşünceleri yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Bu tür çalışmaların artarak devam etmesi en büyük temennimdir son olarak şunu söylemek isterim. Okul her yerdir" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bingöl'de ortaokul öğrencileri hastaları ziyaret etti - Son Dakika

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