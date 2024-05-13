Bingöl Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Özel Bireylerin Eğlencesi - Son Dakika
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Bingöl Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Özel Bireylerin Eğlencesi

Bingöl Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi\'nde Özel Bireylerin Eğlencesi

Bingöl Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi koordinesinde düzenlenen etkinlikte, özel bireyler dans ve halay gösterileriyle eğlendi. Bingöl'de Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, özel bireyler pasta hazırladı, yapboz ve resim yaptı. Folklor ekibi yöresel oyunlarla katılımcıları eğlendirirken, koro ekibi ise türküler söyleyerek unutulmaz anlar yaşattı. Etkinliğe kurum amirleri ve özel bireylerin aileleri de katıldı.

13.05.2024 16:38  Güncelleme: 16:40
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Bingöl Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi koordinesinde düzenlenen etkinlikte, özel bireyler hem dans hem de halay gösterileriyle doyasıya eğlendi. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

Bingöl'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle, Bingöl Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi koordinesinde "Sevgi Birlikteliktir" etkinliği düzenlendi. Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlikte, özel bireyler pasta hazırladı, yapboz ve resim yaptı. Daha sonra down sendromlu öğrenciler tarafından kurulan folklor ekibi, yöresel oyunlarla hem kendilerini hem de katılımcıları eğlendirdi, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Daha sonra Engelsiz Yaşam Merkezi destekleriyle kurulan koro ekibi, türküler söyleyerek katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

"Bilin istedik ki şarkı söyleyebiliriz, resim yapabiliriz"

Bingöl Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi koordinatörü Bahattin Tüz, "Farklıyız, farkındayız. Sizler de farkında olun, engel olmayalım. Fırsat verelim, fırsat verildiğinde engellilerin yapabileceğine inanın. Bu yılki sloganımız sevgi ve birlikteliktir. Biliyoruz ki birbirimizi sevince, birbirimize değer verince hiçbir sorun kalmayacak, hiçbir engel kalmayacaktır, biz buna inanıyoruz. Sorunlarımız var, farkındayız. Bugün sorunları konuşmayacağız. Bilin istedik ki şarkı söyleyebiliriz, resim yapabiliriz, takı tasarım yapabiliriz, hatta yemek yapabiliriz. Hatta halay bile çekebiliriz" dedi.

Etkinliğe kurum amirleri ve özel bireylerine aileleri katıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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