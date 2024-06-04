Bingöl'de 500 şehit ve gazi yakını çocuğa ayakkabı yardımı yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Bingöl'de 500 şehit ve gazi yakını çocuğa ayakkabı yardımı yapıldı

Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları (BİŞHAK) Derneği, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi 500 şehit ve gazi yakını çocuğa ayakkabı yardımı yaptı. Hayırsever bir iş adamının desteğiyle gerçekleştirilen yardım, dernek binasında dağıtıldı. BİŞHAK Başkanı Vahap Baysal, yapılan bu anlamlı yardımdan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti ve hayırsever iş insanına teşekkür etti.

04.06.2024 14:36
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Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Bingöl merkez ve ilçelerinde ikamet eden 500 şehit ve gazi yakını çocuğa ayakkabı yardımı yapıldı.

Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları (BİŞHAK) Derneği Başkanı Vahap Baysal ve Başkan Yardımcısı Faysal Çakar'ın girişimleriyle kente getirilen 500 ayakkabı dernek binasında şehit ve gazilerin çocuklarına dağıtıldı. İsmini açıklamayan hayırsever bir iş adamının desteğiyle yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde şehit ve gazilerin çocukları sevindirilirken, BİŞHAK Başkanı Vahap Baysal, yapılan bu anlamlı yardımdan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Baysal, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayırsever iş insanımız ile iletişime geçip kendisinden şehit ve gazilerimizin aileleri için destek istedik. Kendisi de sağ olsun bizleri kırmayarak 500 çocuk için ayakkabı yardımında bulundu. Aldığımız ayakkabıları dernek binamızda dağıttık. Gerçekten de çocuklarımızın yüzlerinde ki mutluluk görülmeye değerdi. Bu anlamlı yardımdan dolayı şehit ve gazi yakınlarımız adına hayırsever iş insanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Bingöl, Çocuk, İnsan Hakları, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bingöl'de 500 şehit ve gazi yakını çocuğa ayakkabı yardımı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de 500 şehit ve gazi yakını çocuğa ayakkabı yardımı yapıldı - Son Dakika
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