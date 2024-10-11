Bingöl'de şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Yerel

Bingöl'de şehitler için mevlit okutuldu

Bingöl\'de şehitler için mevlit okutuldu

Bingöl'de, 10 yıl önce teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 2. sınıf emniyet müdürü Atıf Şahin ve başkomiser Hüseyin Hatipoğlu için mevlit okutuldu.

11.10.2024 15:14
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Bingöl'de, 10 yıl önce teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 2. sınıf emniyet müdürü Atıf Şahin ve başkomiser Hüseyin Hatipoğlu için mevlit okutuldu.

Bingöl'de 9 Ekim 2014'te teröristlerin saldırısı sonucu 2. sınıf emniyet müdürü Atıf Şahin ve koruma ekibinden komiser Hüseyin Hatipoğlu şehit oldu. Şahin ve Hatipoğlu için şehadetlerinin yıl dönümünde Bingöl'de mevlit okutuldu. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürlüğünce Merkez Hacılar Camisinde cuma namazı öncesinde okutulan mevlit programına katıldı. Burada Şahin ve Hatipoğlu nezdinde tüm şehitlere dualar edildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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