Bingöl'de Tarife ve Fiyat Listesi Bulundurmayan 26 İşletmeye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Bingöl'de Tarife ve Fiyat Listesi Bulundurmayan 26 İşletmeye Cezai İşlem Uygulandı

Bingöl\'de Tarife ve Fiyat Listesi Bulundurmayan 26 İşletmeye Cezai İşlem Uygulandı

Bingöl ve 2 ilçesinde Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, 218 lokanta, kafe ve pastane kontrol edildi. Denetim sonucunda, tarife ve fiyat listesi bulundurmayan 26 işletmeye idari para cezası verildi. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, ilgili yönetmeliğe uygun hareket eden işletmelere teşekkür ederek, eksikliklerini hızla gideren işletmelere bol ve bereketli kazançlar diledi.

14.02.2024 16:58
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Bingöl'de tarife ve fiyat listesi bulundurmayan 26 işletmeye idari para cezası uygulandı.

Bingöl ve 2 ilçesinde Ticaret İl Müdürlüğü tarafından tarife ve fiyat listesi denetim yapıldı. Denetimde 218 lokanta, kafe ve pastane kontrol edildi. Yapılan kontrollerde işletme tarife ve fiyat listesi bulundurmayan 26 işletmeye idari para cezası uygulandı.

Denetim hakkında bilgi veren Vali Ahmet Hamdi Usta, "01/01/2024 tarihinden itibaren işletmelerde 'Tarife ve Fiyat Listesi' bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Bu doğrultuda Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından Bingöl merkez, Genç ve Solhan ilçemizde 218 lokanta, kafe ve pastane denetlenmiş olup 26 işletmeye, işletme tarife ve fiyat listesi bulundurmamaktan idari para cezası uygulanmıştır. Öncelikle İlgili yönetmeliğe uygun hareket eden 192 işletmemiz ile İdari Para Cezası sonrasında eksikliklerini hızla gideren 26 işletmemize Bingöl Valisi olarak teşekkür ediyorum. İşlerinde bol ve bereketli kazançlar dilerim" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bingöl'de Tarife ve Fiyat Listesi Bulundurmayan 26 İşletmeye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de Tarife ve Fiyat Listesi Bulundurmayan 26 İşletmeye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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