Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü\'nden Şehit Kabirlerine Ziyaret

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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli müdürler ve polis memurları, kent merkezinde şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Türk Polis Teşkilatının 179'uncu yılı ve 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle, İl Emniyet Müdürlüğü birtakım program düzenledi. Bu çerçevede, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, emniyet müdür yardımcıları ve polis memurları şehit kabirlerini ziyaret etti. Kabirlerde önce dualar edildi, ardından karanfil bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Türk Polis Teşkilatımızın 179. Yılı ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında İl Emniyet Müdürümüz Sayın Şükrü Orhan ve beraberindeki kahraman emniyet mensupları; her daim minnettar olduğumuz aziz şehitlerimizi kabirlerinde ziyaret ederek dualar eşliğinde anıp saygı ve rahmetle yad etti" denildi. - BİNGÖL