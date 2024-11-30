Bingöl Tanıtım Günleri Arnavutköy'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Bingöl Tanıtım Günleri Arnavutköy'de Coşkuyla Kutlandı

Bingöl Tanıtım Günleri Arnavutköy\'de Coşkuyla Kutlandı

Arnavutköy Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Bingöl Tanıtım Günleri etkinliği, yöresel lezzetler ve kültürel zenginliklerle dolu bir atmosferde gerçekleştirildi. Başkan Mustafa Candaroğlu, etkinlikte Bingöl'ün kültürel mirasına vurgu yaptı.

30.11.2024 17:34  Güncelleme: 17:47
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Arnavutköy Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Bingöl Tanıtım Günleri, yöresel lezzetler ve kültürel zenginliklerle vatandaşlardan tam not aldı.

Arnavutköy Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen Memleket Günleri etkinlikleri, Bingöl buluşmasıyla devam etti. Bingöl'ün kültürel mirasını, yöresel lezzetlerini ve doğal ürünlerini tanıtmayı amaçlayan etkinlik, Arnavutköy Şehir Parkı'nda yoğun bir katılımla gerçekleşti. Programa, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Gökhan Gürek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bingöl'ün yöresel lezzetleri tanıtıldı

Etkinlikte Bingöl'ün mutfak kültürünü tanıtan stantlar büyük ilgi gördü. Özellikle Bingöl balı, cevizli sucuk, tarhana ve burma kadayıf ziyaretçilerin en çok beğendiği lezzetler arasında yer aldı. Ziyaretçiler, bu yöresel lezzetleri tatmanın yanı sıra stantları gezerek Bingöl'ün doğal ve kültürel zenginliklerini tanıma fırsatı buldu.

"Bugün birlik ve beraberlik ruhunu yeniden yaşadık"

Etkinlikte konuşan Başkan Mustafa Candaroğlu, Bingöl'ün ve Bingöllülerin Arnavutköy için taşıdığı özel öneme vurgu yaptı. Candaroğlu, "Bingöl ve Bingöllü kardeşlerimizin bizler için hem gönlümüzde hem de Arnavutköy'ümüzde ayrı bir yeri var. Boğazköy Mahallesi'nde büyümüş biri olarak, o mahalleyi adeta Bingöl'ün Karlıova ilçesine benzetirim. Çünkü mahalle arkadaşlarım, dostlarım arasında birçok Bingöllü vardı. Bugün, kavurma kokusuyla dolan meydanlarımızda birlik ve beraberlik ruhunu yeniden yaşadık. Sizler, Bingöl'ün hoşgörüsünü, misafirperverliğini ve gönül zenginliğini buraya taşıdınız. Allah sizlerden razı olsun, iyi ki varsınız" dedi. Candaroğlu ayrıca, Bingöl'ün Anadolu'daki dayanışma ruhuna örnek teşkil ettiğini belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Başkan Candaroğlu'ndan kokoreç ikramı

Etkinlikte Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, vatandaşlara ücretsiz kokoreç ikramında bulundu. İkram sırasında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Candaroğlu, Bingöl'ün yöresel lezzetlerini tanıtan bu etkinliğin kültürel bağları güçlendirdiğini ifade etti. Kokoreç ikramı, etkinliğe katılanlardan büyük beğeni topladı.

"Çocukluk hatıralarımızı canlandırdı"

Nezir Alkan, "Bingöl'ün havasını, lezzetlerini ve kültürünü Arnavutköy'de yaşamak tarifsiz bir duygu. Özellikle Burma kokoreç ikramı muhteşemdi. Bu güzel organizasyon bizlere memleketimizi yeniden hatırlattı ve çocukluk hatıralarımızı canlandırdı. Arnavutköy Belediyesi'ne ve Başkanımıza bu anlamlı etkinlik için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Memleket günleri devam ediyor

Her hafta farklı bir şehrin tanıtıldığı Memleket Günleri etkinlikleri, önümüzdeki haftalarda da başka illerin kültürel ve gastronomik zenginliklerini Arnavutköy halkıyla buluşturmaya devam edecek. Arnavutköy Şehir Parkı'nda gerçekleşen etkinlikler, hemşehriler arasında kültürel bağların güçlenmesine önemli katkılar sunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bingöl Tanıtım Günleri Arnavutköy'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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