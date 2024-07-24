Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Muhtarlarla Buluştu

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Muhtarlarla Buluştu

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde Vali Ahmet Hamdi Usta, muhtarlarla bir araya gelerek ihtiyaçları için dilekçe dolaştırmak yerine sorunları yerinde çözmek için çaba gösterdiklerini belirtti. Muhtarların taleplerini dinleyen Vali Usta, onları tebrik etti ve ihtiyaçlarını hızlıca çözmek için yerinde ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

24.07.2024 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde muhtarlarla bir araya gelen Vali Ahmet Hamdi Usta, "Artık ihtiyaçları için muhtarlarımızı ellerinde dilekçe Bingöl'de daire daire gezdirmiyoruz. Onları yerinde ziyaret edip sorunları hızlıca çözme gayretindeyiz" dedi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Kiğı ilçesini ziyaret etti. Kaymakam Muhammet İkis'ten ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Usta, daha sonra muhtarlarla bir toplantı gerçekleştirdi.

Muhtarların taleplerini dinleyen Usta, "Kiğı ilçe programımızda beraberimde Kiğı kaymakamımız, il genel meclis başkanımız, jandarma komutanımız, emniyet, sağlık, milli eğitim, tarım, AFAD müdürlerimiz, özel idare genel sekreterimiz ve il genel meclis üyelerimiz olmak üzere muhtarlarımızla bir aradaydık. Onları öncelikle muhtarlık seçimleri için tebrik ettim ve tek tek onlarla tanıştık. Talep ve beklentilerini aldık. İsteklerini dinledik. Onları bilgilendirdik. Artık ihtiyaçları için muhtarlarımızı ellerinde dilekçe Bingöl'de daire daire gezdirmiyoruz. Onları yerinde ziyaret edip sorunları hızlıca çözme gayretindeyiz. Onlar bizim alandaki en önemli çözüm ortağımız. Üstlendikleri iş çok zor. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Ahmet Hamdi Usta, Bingöl, Kiğı, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:34 Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP’a bildirdi Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi
10:50 Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var
10:15 TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı
10:10 Yargıtay kararını verdi Türkiye’nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
09:15 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
11:10 Fenerbahçe’den ülke puanına kritik katkı Neredeyse yerimizi kaybediyorduk Fenerbahçe'den ülke puanına kritik katkı! Neredeyse yerimizi kaybediyorduk
10:51 18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi RTÜK harekete geçti +18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
10:46 New Hampshire kıyılarında korkunç an: Öfkeli balina, içinde denizciler bulunan tekneyi alabora etti New Hampshire kıyılarında korkunç an: Öfkeli balina, içinde denizciler bulunan tekneyi alabora etti
10:27 Herkes onu konuşuyor Edin Dzeko’dan tarihe geçen hat-trick Herkes onu konuşuyor! Edin Dzeko'dan tarihe geçen hat-trick
10:24 MİT’ten Irak’a nokta operasyon Terör örgütü PKK’nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü MİT'ten Irak'a nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü
10:05 Dalgalar arasında yüzen adamı deniz yuttu Dalgalar arasında yüzen adamı deniz yuttu
09:41 Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram’da paylaştı Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram'da paylaştı
09:12 Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı’nın köyüne gitti Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 12:02:10. #1.12#
SON DAKİKA: Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement