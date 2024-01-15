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Binlerce Kozanlı şehitler için sokaklara döküldü - Son Dakika
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Binlerce Kozanlı şehitler için sokaklara döküldü

Adana'nın Kozan ilçesinde toplanan binlerce vatandaş, şehitler için Türk bayrakları ile yürüyüş yaptı. Yaklaşık 3 bin kişi, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'ndan Türk büyükleri heykeline kadar yürüdü. Yürüyüşte terör örgütlerine lanet yağdırıldı ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sümmani Göztaş, güvenlik güçlerine desteklerini ifade etti.

Binlerce Kozanlı şehitler için sokaklara döküldü
15.01.2024 - 21:37,
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Adana'nın Kozan ilçesinde toplanan binlerce vatandaş, şehitler için Türk bayrakları ile yürüyüş yaptı.

Kozan'da yaklaşık 3 bin kişi, şehitler ve görev yapan Mehmetçikler için Türk bayrakları ile yürüdü. Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'ndan Göçyolu üzerinden Türk büyükleri heykeline kadar yürüyen vatandaşlar, "Kahrolsun PKK", "Ne mutlu Türküm diyene", "Mehmetçik yanındayız" sloganları atarak, terör örgütlerine lanet yağdırdı. Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 9 Mehmetçiğin isimlerinin tek tek okunduğu yürüyüşte, vatandaşlar hep bir ağızdan "Burada" diye cevap verdi. Şehitler için saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı'nın okunduğu yürüyüş sonrası bir açıklama yapan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sümmani Göztaş, güvenlik güçlerinin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, binlerce vatandaşın şehitler için Türk bayrakları ile sokaklara çıkması ile duygu dolu anlar yaşadıklarını kaydetti.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, operasyondaki Mehmetçikler için dua edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Kozan, Adana, Terör, Yerel, Son Dakika

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