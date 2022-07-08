Binlerce lira verip aldığı ATV'ye daha hiç binemedi - Son Dakika
Üye Girişi

Binlerce lira verip aldığı ATV'ye daha hiç binemedi

08.07.2022 16:03
Binlerce lira verip aldığı ATV'ye daha hiç binemedi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan bir vatandaş, 60 bin lira vererek sıfır aldığı ATV motorun ayıplı çıkmasıyla büyük mağduriyet yaşadı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan bir vatandaş, 60 bin lira vererek sıfır aldığı ATV motorun ayıplı çıkmasıyla büyük mağduriyet yaşadı. Motora yapıştırdığı yazılı kağıtlarla durumu protesto eden Enes Tozlu, "60 bin lira peşin para verdim ama hala binemedim. Sıfır motorun bu şekilde çıkması bizi gerçekten üzdü" dedi.

Yerel bir gazetede haber müdürlüğü yapan Enes Tozlu, haberlere daha rahat gidebilmek için Kuba marka ATV motor satın aldı. Motora 60 bin lira peşin para veren Tozlu, aracının çalışmadığını fark etti. Bu durum üzerine motorunu servise götüren Tozlu, sıfır aldığı aracın ateşleme beyninin olmadığını öğrendi. Aldığı günden beri aracı servislerde bekleyen Tozlu, henüz motoruna binemedi.

"Motorun içinden ateşleme beyni çıkmadı"

ATV'yi Darıca'daki bir bayiden aldığını söyleyen Enes Tozlu, "Teslim almaya gittiğimizde motorun içinden ateşleme beyni çıkmadı. Sonrasında bayi de anlaşmalı olduğu motor servisine ATV motorumuzu gönderdi. Buradaki yetkili motor servisi de Gebze'de çıkma bir ateşleme beyni bularak getirip taktı. Daha sonrasında motoru teslim aldık, evimize götürdük. Sabah motor tekrar çalışmadı. Kontağı açtığımda elektrik gelmedi. Ustayı çağırdım, ustayı çağırmadan önce de fabrikayı aradım. 'Bunun garantisi yok mu?' dedim. Garantisinin olduğunu söyledi. 'Garantisi olduğu halde motor servisi gelip yerinde nasıl bakmıyor?' dediğimde, yerinde hizmet verdiklerini söylediler" dedi.

"60 bin lira peşin para verdim ama hala binemedim"

Mağduriyet yaşadığını kaydeden Tozlu, "İkinci el alsak daha iyiydi. Şu anda hala serviste, motor çalışmıyor. 3-4 günden beri serviste. Üstünde hiçbir orijinal parça yok. Fabrikadan orijinal parçalarını bekliyoruz. Motoru habere gitmek için aldım. Arabam da var ama trafikte bununla gidip gelmesi biraz daha kolay oluyor. Aldım ama aldığımdan beri kullanamadım. 3-4 gündür servisteyim. Hiç daha doğru düzgün binemedim. 60 bin lira peşin para verdim ama hala binemedim. Sıfır motorun bu şekilde çıkması bizi gerçekten üzdü" diye konuştu.

"Götürüp motoru yakacaktım"

Motorun etrafına kağıtlar yapıştırıp durumu protesto eden Tozlu, "İnsanlar görsün. Motorun kasasının güzelliğine aldanıp almasınlar. Çünkü içindeki mekanik parça yok, eksik. Başka birinin de başına gelebilir. Bu şekilde kimse mağdur olmasın diye göstermek istedik. İnsanların dikkatini çekiyor, herkes soruyor. Az önce birisi 'Geçmiş olsun' dedi. İnsanlar da bilgilendirdiğimiz için bize teşekkür ediyor. Çözüm bulunmasını istiyorum. Başka elimizden gelen hiçbir şey yok. Ayıplı bir mal. Orijinal parçalarını temin edip, sağlam bir şekilde teslim etsinler. ya da bana sıfırını göndersinler. Gerçekten götürüp motoru yakacaktım. O kadar para verip hizmet alamadıktan sonra gerek yok. Bu motoru servislerde beklemek için almadık. Çok üzüldük, mağdur olduk. Ben artık yetkililere sesleniyorum, bu motora bir çözüm bulunsun" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Kırşehirli Yurttaştan Akaryakıt Tepkisi: 'Anahtarı Tayyip Ağama Verseniz, Bir Arabamız Var, Ona da Binemiyoruz' Kırşehirli Yurttaştan Akaryakıt Tepkisi: 'Anahtarı Tayyip Ağama Verseniz, Bir Arabamız Var, Ona da Binemiyoruz' Bu liseyi tercih edene aylık bin lira burs Bu liseyi tercih edene aylık bin lira burs
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Binlerce lira verip aldığı ATV'ye daha hiç binemedi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:53 Akbank'ta yine arıza çıktı! Müşteriler tepki gösterdi, banka özür diledi
15:44 Merve Boluğur'un tuhaf hareketleri bitmek bilmiyor! Yıldız Tilbe'nin bakışları geceye damga vurdu
15:39 Yeni evlendiği 2. karısını bıçaklayarak katletti! Cani koca yakalandı
15:36 9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, heykel dikti: İzindeyiz Atam
15:31 Eşi de doktor çıktı! Bazı sağlık çalışanlarının şiddete karşı izinsiz eyleminde polise tokat atan astsubay tutuklandı
15:11 Acun Ilıcalı resmen kaptı! Fatih Terim vazgeçemiyordu, Seri şimdi Hull City'de
15:07 Karadağ'da Interpol operasyonu! Organize suç örgütü lideri Binali Camgöz yakalandı
14:41 Galatasaray antrenmanında Müslüm Gürses sesleri: Ne yaptımsa seni unutamadım
14:37 Suikasta uğrayıp hayatını kaybeden Shinzo Abe'den geriye, Türkiye'de dua ettiği görüntüler kaldı
14:14 Olcay Şahan'dan şaşırtan hamle! Futbola geri döndü, işte imzayı attığı takım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 16:06:48. #1.13#
SON DAKİKA: Binlerce lira verip aldığı ATV'ye daha hiç binemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement