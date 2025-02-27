Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda Bakım ve Onarım Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda Bakım ve Onarım Çalışmaları Tamamlandı

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Bodrum Belediyesi tarafından yapılan zemin bakım ve onarım çalışmaları ile Binnaz Karakaya Spor Salonu, sporcular için daha güvenli ve konforlu bir hale getirildi. Salon, profesyonel ve amatör sporculara hizmet vermeye devam edecek.

27.02.2025 17:38  Güncelleme: 17:42
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Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda çalışmalar tamamlandı

MUĞLA - Bodrum Belediyesi tarafından Binnaz Karakaya Spor Salonu'nun zemininde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Yapılan yenileme çalışmalarıyla salon, sporcular için daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Yalıkavakspor Kadın Hentbol Takımı ile Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı'nın antrenman ve maçlarına ev sahipliği yapan salon, bölgedeki en önemli spor alanlarından biri olma özelliğini taşıyor. Zemin iyileştirme çalışmaları sayesinde sporcular, daha güvenli bir ortamda performans sergileyebilecek, sakatlık riski en aza indirilecek.

Binnaz Karakaya Spor Salonu, yalnızca profesyonel sporculara değil, amatör sporculara ve altyapı takımlarına da hizmet veriyor. Bodrum'da spor bilincini artırmak, gençleri spora teşvik etmek ve sağlıklı bir yaşam tarzını desteklemek adına önemli bir rol üstlenen salon, farklı yaş gruplarından sporcuların antrenman ve maçlarını gerçekleştirdiği bir merkez konumunda yer alıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda Bakım ve Onarım Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda Bakım ve Onarım Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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