Patnos’ta \'Bir Bilenle Bilge Nesil\' Projesi

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Eğitim-Bir-Sen Ağrı Şubesi, Genç Memur-Sen ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle başlatılan ve öğrencilerin okuma alışkanlıklarını artırmayı, kültürel değerleri yeni nesillere aktarmayı hedefleyen "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi Patnos'ta yoğun ilgiyle karşılandı.

Patnos Şehit Polis Taha Yasin Biçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Patnos Alparslan Anadolu Lisesi ve Patnos Selahattin Eyyubi Fen Lisesi Öğrenci ve Danışman öğretmenleri, Okul-Kurum amirleri, Sivil Toplum kuruluşu Temsilcileri ve basın mensuplarının katılımlarıyla Patnos Alparslan Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen Projenin ilk ayağı Patnos'ta yoğun ilgi ve katılımla gerçekleşti.

Projenin İlk ayağında öğrenciler ilk olarak Rasim Özdenören'in Gül Yetiştiren Adam adlı eseriyle başlayarak belirlenen kitapları okuyacak, kompozisyonlar yazacak ve danışman öğretmenleri eşliğinde kitap kritiği yapacak. Her 10 öğrenciden oluşan okuma grupları alanında uzman moderatörler eşliğinde kitap kritiği oturumlarına katılacak.

Okuma, anlama, yazma ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirme noktasında önemli katkılar sağlayan proje sürecinin sonunda öğrencilerin yazdığı kompozisyonlar değerlendirilerek, dereceye giren öğrencilere ödüller takdim edilecek.

Eğitim-Bir-Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Kitabı ve kalemi önceleyen bir sendika olarak geleceğimizin teminatı gençlerimiz için bu projeyi büyük bir gayretle yürütüyoruz. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize, okul yöneticilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Gümüşer, projeyi hayata geçirirken, medeniyet değerlerine uygun kitapların özenle seçildiğini de vurguladı.

Eğitim-Bir-Sen Patnos İlçe Temsilcisi Ayhan keleş açılış konuşmasında "Kitabın İkramı Bizden, İkra'sı Sizden Olsun" düsturundan hareketle öğrencilerin milli ve manevi değerler ekseninde eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi kapsamında düzenlenen kitap kritiği buluşmasına göstermiş oldukları ilgi ve katılımlardan dolayı projenin paydaşlarına, Öğrenci ve öğretmenlere, Sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, basın mensuplarına teşekkür etti. - AĞRI