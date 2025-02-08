Bir Depremzede ve Sağlık Müdürü\'nın Unutulmaz Görüşmesi

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Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, 6 Şubat depremlerinde enkazın altından 122 saat sonra çıkarıldıktan sonra ambulansta ilk müdahalesini gerçekleştirdiği Melisa Dalkılıç'ı unutmadı, telefonla arayarak görüntülü görüştü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Melisa Dalkılıç, annesiyle birlikte gittikleri Elbistan'daki marketin enkazından 122 saat sonra kurtarıldı. Dalkılıç'a ilk müdahaleyi gerçekleştiren ekibin arasında Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir'de yer aldı. Asrın felaketinin 2'nci yıl dönümünde Özdemir, depremzede Dalkılıç'ı unutmadı. Özdemir, ambulansta ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği ve şuan Manisa'da yaşayan Melisa Dalkılıç'ı telefonla arayarak görüntülü görüştü.

Görüşmede esnasında, "Tabi sen şimdi beni hatırlamazsın, hastaneden sonra hiç görüşmemiştik hiç" diyen Doç. Dr. Kayhan Özdemir'e, Melisa, "Ben sizi hatırlıyorum. Ambulansa bindiğim zaman serumu bağlayan kişiydiniz" cevabını verdi. Özdemir görüşmenin devamında, "İyi olmana çok sevindim, biz de senin yanındayız. Bir ihtiyacın olursa telefonum var zaten her zaman arayabilirsin" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA