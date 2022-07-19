Bir kiloluk patlıcanları gören şaşırıyor - Son Dakika
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Bir kiloluk patlıcanları gören şaşırıyor

19.07.2022 15:18
Bir kiloluk patlıcanları gören şaşırıyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 10 yıldan beri ata tohumları kullanan çifti Ali Güven, ürettiği patlıcanların kiloyu geçtiğini söyledi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 10 yıldan beri ata tohumları kullanan çifti Ali Güven, ürettiği patlıcanların kiloyu geçtiğini söyledi.

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki kırsal Kızıklı Mahallesi'nde çiftçilik yapan 2 çocuk babası Ali Güven, 10 yıl önce ata tohumları kullanmaya başladı. Bahçesinde ilaç ve fabrika gübresi kullanmayan Ali Güven, pazarda kurduğu tezgahta kendi ürününü satmaya başladı. Başarılı çiftçinin ürünleri yoğun ilgi görürken, özellikle kiloluk patlıcanlar da pazarın gözdesi oldu. Patlıcanın kilosunu 5 liradan satan Ali Güven, "Çocukluğumdan beri çiftçiliğin içindeyim. 10 yıldan bu yana ata tohumlarını kullanıyorum. Seram da var. Kışın da serada marul üretiyorum. Ürettiğim her şey organik. Çünkü ilaç ve fabrika gübresi kullanmıyorum. Kiloluk patlıcanlarım da büyük ilgi görüyor. Ata tohumlarını herkese tavsiye ederim" dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Ali Güven, Burhaniye, Balıkesir, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bir kiloluk patlıcanları gören şaşırıyor - Son Dakika

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