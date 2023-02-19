Bir şehrin enkazı böyle taşınıyor - Son Dakika
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Bir şehrin enkazı böyle taşınıyor

19.02.2023 09:36

Bir şehrin enkazı böyle taşınıyor Kahramanmaraş'ta hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazını taşıyan hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu.

Bir şehrin enkazı böyle taşınıyor Kahramanmaraş'ta hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazını taşıyan hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu. Gün içerisinde defalarca sefer yapan kamyonların oluşturduğu yoğunluk dron ile havadan görüntülendi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından şehirde bulunan binaların büyük bir kısmı yıkıldı. Yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Hafriyat kamyonları yükledikleri enkazı şehre yakın bir noktaya taşımak için gün içerisinde defalarca sefer düzenleniyor. Kamyonların enkazı boşalttıkları alana giderken oluşturduğu metrelerce kuyruk dron ile havadan görüntülendi."Günde 6 veya 7 kere gidip geliyoruz" Devlet Su İşleri'nde görevli hafriyat kamyonu şoförü Mustafa İsmik " Depremin 2'inci gününde gece geldim. O günden beri çalışıyoruz. Türkiye'nin yedide biri yıkıma uğradı. Enkaz bugünlük tepe oldu. Yarın için bir yer ayarladılar. Günde 6 veya 7 kere gidip geliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bir şehrin enkazı böyle taşınıyor - Son Dakika

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