Evlilikte 40 Yıl: Kutlama Konseri

Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Aktif Yaş-Al, Bir Yastıkta Kırk Yıl Konseri", 40 yılı aşkın süredir evliliklerini sürdüren çiftleri aynı programda buluşturdu. Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde gerçekleşen program, aile kurumunun önemini ve kuşaklar arası dayanışmayı bir kez daha gözler önüne serdi.

Programda, çiftlerin uzun yıllar süren evliliklerinin sırrını anlattıkları özel bir röportaj da izleyicilerle paylaşıldı. Ayrıca çocukları tarafından hazırlanan sürpriz video gösterimi, anne ve babalara duygu dolu anlar yaşattı. Yılların biriktirdiği hatıralar salonda alkışlarla karşılanırken, uzun soluklu birliktelikler takdirle onurlandırıldı. Programda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 40 yılı aşkın süredir aynı yastığa baş koyan çiftleri tebrik ederek, "Sizler sevginin, sabrın ve sadakatin en güzel örneğisiniz. Rabbim birlikteliğinizi daim eylesin." ifadelerini kullandı. Türk Halk Müziği konseriyle taçlanan gece, hediye takdimiyle sona erdi. - İSTANBUL