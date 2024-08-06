Birecik Kaymakamı Fıstık Hasadına Katıldı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tarlaya giden kaymakam, fıstık hasadına katılarak bilgi aldı.

Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Birecik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kandamar ile birlikte boz fıstık hasadına katıldı. İlk mahsulün toplanması nedeniyle düzenlenen etkinlikte, fıstık hasadı yapan çiftçi ve işçileri ziyaret eden Kaymakam Gürbüz, bereketli bir sezon dileklerinde bulundu ve üretimin önemine dikkat çekti.

Kaymakam Gürbüz, çiftçilere yönelik yaptığı konuşmada, "Sizler bizim için çok değerlisiniz. Tarımsal üretim, ülkemizin kalkınmasında büyük bir role sahip. Biz de bu sürecin her adımında yanınızdayız ve her türlü desteği sağlamaya hazırız" dedi.

Daha sonra heyet, fıstık kavlama tesisini ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Kaymakam Gürbüz, fıstığın kavlama süreci hakkında yetkililerden bilgi alarak, "Birecik'in tarım potansiyeli oldukça yüksek ve bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fıstık, bölge insanımızın geçim kaynağı ve ülkemizin önemli bir tarım ürünü. Üretimin her aşamasında kaliteyi ve verimliliği artırmak için gerekli desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA