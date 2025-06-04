Birecik\'te Motosiklet Kazası: Belediyenin Personeli Hayatını Kaybetti

Birecik'te otomobille çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli belediye personeli hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Birecik Belediyesi personelli Müslüm Demir yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Demir, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demir, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.