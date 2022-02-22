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Biriktirdiği harçlıklarını bağışladı - Son Dakika

Biriktirdiği harçlıklarını bağışladı

22.02.2022 11:18
Biriktirdiği harçlıklarını bağışladı

Tekirdağ Çorlu'da yaşayan Ömer isimli bir çocuk, biriktirdiği harçlıklarını Türk Kızılay Çorlu Şubesine bağışladı.

Tekirdağ Çorlu'da yaşayan Ömer isimli bir çocuk, biriktirdiği harçlıklarını Türk Kızılay Çorlu Şubesine bağışladı.

Bağışçılarının desteği ile birçok sosyal sorumluluk ve yardımlaşma kampanyalarında yaraları saran Türk Kızılay Çorlu Şubesi'ne bir bağış da ilçede yaşayan Ömer isimli bir öğrenciden geldi. Türk Kızılay Çorlu Şubesi Başkanı Alican Yılmaz, yaptığı açıklamada "Türk Kızılay Çorlu Şubesi olarak okul harçlıklarını biriktirerek Kızılayımıza bağış yapan Ömer oğlumuza ve onu yetiştiren ailesine teşekkür ederiz" dedi. - TEKİRDAĞ

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Tekirdağ, Kızılay, Çorlu, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Biriktirdiği harçlıklarını bağışladı - Son Dakika


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