Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Adıgüzel: "STK'ların her neferi olarak ülkenin geleceği için çalışmaya devam ediyoruz" - Son Dakika
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Yerel

Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Adıgüzel: "STK'ların her neferi olarak ülkenin geleceği için çalışmaya devam ediyoruz"

Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Adıgüzel: "STK\'ların her neferi olarak ülkenin geleceği için çalışmaya devam ediyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Birlik Vakfı Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti.

13.03.2024 13:29  Güncelleme: 13:51
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Birlik Vakfı Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, "STK'ların her neferi olarak ülkenin geleceği için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Ziyarete Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç ile birlikte Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye meclis üyeleri ve protokol üyeleri katıldı. Sivil Toplum Kuruluşları'nın her neferi olarak ülkenin geleceği için çalıştıklarını söyleyen Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, "31 Mart'ta Türkiye'de yerel seçimler yapılacak. İnşallah Cumhur İttifakı olarak Türkiye'de ve Kayseri'de ciddi manada bir destek var ve bu desteğin de devam etmesini hepimiz talep ediyoruz. Biz de bu konuda 4 koldan çalışmaya başladık. STK'lar olarak ve her neferi olarak Cumhur İttifakı'na ülkenin geleceği için, Kayseri'nin geleceği için, hizmetlerin devam etmesi için hep beraber çalışmaya devam ediyoruz. Bütün teşkilatlarımız bu konuda hassasiyetlerini devam ettiriyorlar. Memduh başkanımıza özellikle ustalık döneminde başarılar diliyorum. Kendisine her türlü desteğimizi vermeye çalışıyoruz. Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar başkanımıza da ustalık döneminde başarılar diliyoruz. Kendisinin de Kocasinan'ın çehresini, fiziki altyapısını değiştirecek çalışmaları olduğunu görüyoruz. İnşallah Cumhur İttifakı olarak da her dönem olduğu gibi 17-0 olarak almaya çalışacağız. Bu konuda hep beraber taşın altına elimizi koymamız gerekiyor" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, daha güçlü ve kenetlenerek yola devam dediklerini söyleyerek, "Kayserimizde Cumhur İttifakı olarak 16 ilçe 1 büyükşehir olarak çok şükür 17-0 anlayışı içerisinde tek belediye anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birbirimizle dayanışma içerisinde ve bunun da bereketini yaşıyoruz. Şehrimiz Kayseri de belediyecilik adına gerçekten herkesten takdir topluyor. Kayserimiz büyükşehirlerin konforunu yaşatan ama sıkıntısını yaşatmayan bir şehir ve belediyecilik olarak anılıyor. Biz de bu yönüyle sorumluluğumuzun daha da arttığı anlayışı içerisinde değerli Kocasinan Belediye Başkanımızla buraya geldik. Diğer başkanlarımız da başka programlarda görevliler. Dolayısıyla sahanın her yerindeyiz. Hem başkan hem de aday olarak basmadık yer bırakmamaya özen gösteriyoruz. Birlikte inşallah amacımız kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, hangi siyasi kanaate mensup olursa olsun hepsini bağrımıza basmak sureti ile onlara hizmet etmeyi önemsiyor ve o yönde gayret gösteriyoruz. Bir rehavete fırsat vermeden, nasılsa kazanılır anlayışı içerisinde "Ben gitmesem de olur, ben oy vermesem de olur" gibi sözleri bir kenara bırakarak 'Ben olmazsam olmaz' mantığı içerisinde birlikte daha güçlü kenetlenerek yol alma anlayışıyla inşallah yola devam diyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Adıgüzel: 'STK'ların her neferi olarak ülkenin geleceği için çalışmaya devam ediyoruz' - Son Dakika

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