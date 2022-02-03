Üye Girişi
"Birlikte Üretim" projesinin hayata geçiyor - Son Dakika

"Birlikte Üretim" projesinin hayata geçiyor

03.02.2022 10:12
"Birlikte Üretim" projesinin hayata geçiyor

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, merkeze bağlı Alpagut Köyü'ne ziyaret gerçekleştirerek, üreticilere "Birlikte Üretim" projesinin hayata geçeceğini anlattı.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, merkeze bağlı Alpagut Köyü'ne ziyaret gerçekleştirerek, üreticilere "Birlikte Üretim" projesinin hayata geçeceğini anlattı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Hatice Derya Ak su ile Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Emrah Celasin ve şube personelleri köy ziyaretleri programı kapsamında Alpagut Köyü'nde köy muhtarı ve üreticilerle bir araya geldi. Üreticinin her zaman yanında olduklarını ve her türlü çalışmada destekçileri olduğunu ifade eden Müdür Yoldaş, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, köyde "Birlikte Üretim" projesinin uygulanabileceğini anlattı.

Ayrıca yapılan ziyarette organik tarım, iyi tarım uygulamaları, hasat öncesi pestisit denetimi, DİTAP kahverengi kokarca karantina zararlısı, buzağı ölümleri ve hayvan refahı konuları işlenerek üreticilerin sorunları ve talepleri dinlendi.

Alpagut Köyü muhtarı ve üreticiler ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek İl Müdürü Yoldaş'a teşekkürlerini ilettiler. - BİLECİK

YORUMLAR
500

Bilecik, Alpagut, Bitki, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Birlikte Üretim' projesinin hayata geçiyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:11 Otomobil tırın altına girdi, sürücüsü yaşamını yitirdi
10:09 Koronavirüs aşısı olmayan askerler ABD ordusundan ihraç edilecek
10:08 Metrobüste yolcular arasında kavga çıktı: 2 kişi yaralandı
10:07 Yunanistan'da genç futbolcu sahada yaşamını yitirdi!
10:04 Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'dan Seren Serengil'e eleştiri: Eylemi yapan arkadaşın olunca aklayıp paklayamazsın sen
10:01 TÜİK enflasyon oranını açıkladı: Yüzde 48,69!
09:55 "Acil" koduyla duyuruldu! ABD helikopterleri gece yarısı Atme'ye indi! El Kaide ile çatıştı
09:53 Annemizi Saklarken dizisinde final bölümünde neler yaşandı? Sırlar açığa çıkıyor mu?
09:52 Ünlü isimlerden eski eşinin şiddetine maruz kalan fenomen İrem Ay'a destek: Yanındayız!
09:47 ENAG hesapladı: 12 aylık enflasyon yüzde 114,8!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 10:19:52. #1.12#
SON DAKİKA: "Birlikte Üretim" projesinin hayata geçiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement