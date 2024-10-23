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İngiltere'deki Birmingham Havalimanı'nda şüpheli bir araç nedeniyle uçuşlar iptal edildi.

İngiltere'de bulunan Birmingham Havalimanı'nda şüpheli araç paniği yaşandı. Polis, havalimanında şüpheli bir aracın bulunmasının ardından uçuşların askıya alındığını bildirdi. Yapılan açıklamada, havalimanının boşaltıldığı ve yolculardan havalimanına gelmemelerinin istendiği belirtildi. Polis tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, polisin havalimanında olaya müdahale ettiği aktarılırken, yolculara havalimanı sitesinden uçuş durumlarını kontrol etmeleri çağrısı yapıldı.

Geçtiğimiz yıl 11.5 milyon yolcuyla İngiltere'nin yedinci işlek havalimanı olan Birmingham Havalimanı tarafından yapılan açıklamada ise, havalimanındaki operasyonların askıya alındığı kaydedildi. - BIRMINGHAM