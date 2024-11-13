Bisiklet Tamir İstasyonu Saldırıya Uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bisiklet Tamir İstasyonu Saldırıya Uğradı

Bisiklet Tamir İstasyonu Saldırıya Uğradı

Odunpazarı Belediyesi'nin karbon ayak izini azaltmak amacıyla kurduğu Bisiklet Tamir ve Pompa İstasyonu, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. İstasyonun pompası kırıldı ve aletler çalındı. Belediyeden yapılan açıklamada, çevre dostu projelere yönelik saldırılar kınandı.

13.11.2024 15:58  Güncelleme: 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Odunpazarı Belediyesi tarafından karbon ayak izini azaltmak için bisiklet kullanımını teşvik etmek ve bisiklet tamirinin sürdürülebilir olması amacıyla Kanlıkavak Parkı'na kurulan Bisiklet Tamir ve Pompa İstasyonu, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

Odunpazarı Belediyesi'nin çevre dostu ulaşım projelerinin bir parçası olarak hayata geçirilen istasyon, bisiklet kullanıcılarının acil ihtiyaçlarını karşılamak, bisiklet kullanımını teşvik etmek için önemli bir hizmet sunuyor. Ancak, geçtiğimiz günlerde istasyonun pompası kırıldı. Belediyenin durumu fark etmesiyle birlikte, zarar gören istasyon hızlıca tamir edilerek tekrar faaliyete alındı. Ne yazık ki, kısa süre sonra istasyon yeniden saldırıya uğrayarak tabelaların söküldüğü ve tamir için bırakılan alet ve edevatların çalındığı belirlendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Bu tür saldırılar, çevre dostu projelerimizin önünü kesmeye yönelik atılan adımlardır. Ancak biz, halkımızın bisiklet kullanımını daha da yaygınlaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" denildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Odunpazarı Belediyesi, Yerel Haberler, Güvenlik, Belediye, Politika, Ulaşım, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bisiklet Tamir İstasyonu Saldırıya Uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler
16:23 Bahçeli’yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da soruldu Bahçeli'yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu
16:00 Antalya’da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu Antalya'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu
15:33 MHP’nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz?
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sınır ötesi operasyon sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali
23:59 Canan Karatay’dan Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler Canan Karatay'dan Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler
23:35 Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi olarak seçildi Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi olarak seçildi
23:21 Real Madrid, halı saha takımına döndü Real Madrid, halı saha takımına döndü
23:10 Devlet Bahçeli Meydanı’nın adı değişti, Manisa karıştı Devlet Bahçeli Meydanı'nın adı değişti, Manisa karıştı
22:57 Netanyahu İran halkına seslendi: Bu savaşı ben de istemiyorum Netanyahu İran halkına seslendi: Bu savaşı ben de istemiyorum
22:52 Hamit Altıntop’tan Beşiktaş için olay yaratacak sözler Hamit Altıntop'tan Beşiktaş için olay yaratacak sözler
22:46 YSK’den ’elektronik seçim’ açıklaması YSK'den 'elektronik seçim' açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 17:23:02. #1.11#
SON DAKİKA: Bisiklet Tamir İstasyonu Saldırıya Uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.