Samsunlu bisikletçiler Merzifon’da Semih Özer’i andı - Son Dakika
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Samsunlu bisikletçiler Merzifon’da Semih Özer’i andı

Samsunlu bisikletçiler Merzifon’da Semih Özer’i andı
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Samsun merkezli EKOBİD üyeleri, 9 Temmuz'da bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden bisikletçi Semih Özer'i Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen etkinlikle andı. Basın açıklamasında trafikte bisikletlilerin güvenliği için daha fazla bisiklet yolu, etkin denetim ve farkındalık talep edildi. Anma kapsamında kabir ziyareti yapıldı.

Samsun merkezli Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) üyeleri, 9 Temmuz'da bisiklet turu sırasında bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden bisikletçi Semih Özer'i, Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen etkinlikle andı.

Merzifon Belediyesi önünde bir araya gelen bisikletçiler, Semih Özer'in anısını yaşatmak ve trafikte bisikletlilerin güvenliğine dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması yaptı. EKOBİD Başkan Yardımcısı Hasret Subaşı tarafından yapılan açıklamada, "Trafikte şiddet son bulsun" mesajı verildi.

Subaşı, Semih Özer'in yaşam mücadelesine dikkat çekerek, "Semih abimiz artık aramızda değil. Ömrünü sessizliğin içinde geçirdi. Kulakları duymuyor, konuşamıyordu. Ancak hayatı herkesten daha güçlü yaşıyordu. Engelini ve ayağındaki sakatlığını hiçbir zaman bahane etmedi" dedi.

Semih Özer'in bisiklet tutkusuna vurgu yapan Subaşı, "Bizimle bisiklet sürebilmek için defalarca Merzifon'dan Samsun'a geldi. Sadece birkaç saatlik bir bisiklet turuna katılabilmek için yüzlerce kilometre yol yaptı. Bisiklet onun özgürlüğüydü. ve şimdi o özgürlüğün peşinden giderken hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Trafikte bisikletlilerin güvenliğine yönelik taleplerini dile getiren Subaşı, "Bir bisikletçinin ölümü yalnızca bir trafik kazası değildir. Gerekli önlemlerin alınmadığı, hız sınırlarının ihlal edildiği ve bisikletlilerin trafikte görünmez kabul edildiği her yol yeni bir can kaybının habercisi olabilir" diye konuştu.

Subaşı, bisikletlilerin trafikte yaşam hakkına sahip olduğunu belirterek, "Daha fazla bisiklet yolu, daha güvenli yollar, etkin denetim, düşük hız limitleri ve bisikletlilere karşı farkındalık istiyoruz. Çünkü bisiklet yolları yalnızca asfalt çizgilerinden ibaret değildir; bisiklet yolları hayattır" şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından bisikletçiler, Semih Özer'in anısına bisiklet turu düzenledi. Etkinlik kapsamında Özer'in kabri ziyaret edilerek dua edildi ve mezarına çiçek bırakıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Merzifon, Samsun, Amasya, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsunlu bisikletçiler Merzifon’da Semih Özer’i andı - Son Dakika

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