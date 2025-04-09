Bisikletli Doktorun Ölümü: Sürücüye 9 Yıl Hapis - Son Dakika
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Bisikletli Doktorun Ölümü: Sürücüye 9 Yıl Hapis

Edirne'de bisikletli doktor Barçın Barı'nın ölümüne neden olan sürücü Baturay K. 9 yıl hapis cezası aldı.

09.04.2025 16:54
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(EDİRNE) - Edirne'de bisikletle seyreden doktor Barçın Barı'nın ölümüne olduğu gerekçesiyle yargılanan otomobil sürücüsü 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezaevinde 7,5 ay geçirmiş olmasını dikkate alarak sanığın adli kontrolle tahliyesine karar verdi.

Edirne 9. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Baturay K, doktor Barçın Barı'nın ailesi ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada son sözünün alınmasının ardından sanık Baturay K'nin "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve ehliyetine de 3 yıl süreyle el konulmasına karar verildi.

Hakim, cezaevinde 7,5 aydır kalmasını dikkate alarak sanığın yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolüyle tahliyesini de kararlaştırdı.

Barı'nın ailesi kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını belirtti.

Edirne'de 29 Ağustos 2024'te Baturay K'nın kullandığı otomobilin çarpması sonucu bisikletli Barçın Barı ağır yaralanmıştı. Barı, kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 35 gün sonra vefat etmiş, alkollü olduğu ileri sürülen otomobil sürücüsü Baturay K. ise tutuklanmıştı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bisikletli Doktorun Ölümü: Sürücüye 9 Yıl Hapis - Son Dakika

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