Bisikletli Eylem: Haklar İçin Ankara'ya Pedal Çeviriyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bisikletli Eylem: Haklar İçin Ankara'ya Pedal Çeviriyorlar

Memurlar, Eskişehir'den Ankara'ya bisikletle giderek haklarını talep etti. Öncelik maaş artışları.

17.05.2025 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bisikletleriyle Eskişehir'den Ankara'ya doğru pedal çevirdiler

Haklarına dikkat çekmek isteyen memurlardan bisikletli eylem

ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel:

"Enflasyonun maaşlara aylık olarak yansıtılmasını talep ediyoruz"

TEÇ-SEN Genel Başkanı Ümit Demirel

"Taleplerimizi Eskişehir'den Ankara sokaklarına taşımak için bir aradayız"

ESKİŞEHİR - Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası ve Üniversite İdari Personel Sendikası üyeleri 8. dönem toplu sözleşmesine dikkat çekmek amacıyla Eskişehir'den Ankara'ya doğru bisikletleriyle yola çıktı.

TEÇ-SEN ve ÜNİPERSEN üyeleri, saat 09.30'da Anadolu Üniversitesi'nin önünde bir araya geldi. Yaklaşık 10 kişilik grup yola çıkmadan önce hazırlık yaptı ve basın açıklamasında bulundu. Açıklama sırasında pankartlar açılırken, sendika üyeleri tarafından sloganlar atıldı. Basın açıklamasının sona ermesi ve tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından grup, bisikletleriyle Ankara'da bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Binası'nın önüne gitmek üzere pedal çevirmeye başladı.

"Enflasyonun maaşlara aylık olarak yansıtılmasını talep ediyoruz"

ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel, yapmış olduğu konuşmada, "Bugün burada 8'inci dönem toplu sözleşme görüşmelerine dikkat çekmek öncesinde, 2018'den beri söz verilen 3 bin 600 ek gösterge, 20 yılı aşkın süredir siyasetin söz verdiği yardımcı hizmetler sınıfı, üniversite idari personelinin tayin sorununun 2 dönem 2 toplu sözleşmedir kararı alınmasına rağmen hala çözüm bulmaması, kamu çalışanlarının maaş artışlarını belirleyen TÜİK'in piyasa gerçeklerinden uzak açıklamış olduğu enflasyon nedeniyle maaşların günden güne erimesinden dolayı bizim talebimiz var. Eşel mobil sistemi, yani enflasyonun maaşlara aylık olarak yansıtılmasını talep ediyoruz. Biz Ankara'ya kadar pedallayacağız; ta ki 3600 ek gösterge sorunu çözüm bulana kadar, üniversite idari personelinin tayin sorunu çözüm bulana kadar, yüksek öğretim tazminatındaki haksızlık son bulana kadar, yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılana ve diğer sorunlar bir bir çözüm bulana kadar. Biz bu mücadeleyi bugün bisikletle, yarın alanda eylemle, başka gün sahada örgütsel çalışmayla devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Taleplerimizi Eskişehir'den Ankara sokaklarına taşımak için bir aradayız"

TEÇ-SEN Genel Başkanı Ümit Demirel ise, yapmış olduğu konuşmada şu sözlere yer verdi:

"Bugün burada hakkımız olanı istemek, milyonların sesi olmak ve adil ücret, onurlu yaşam taleplerimizi Eskişehir'den Ankara'ya, başkentin sokaklarına taşımak için bir aradayız. Artık yeter diyoruz. Kamu çalışanlarının ve emeklilerimizin yıllardır görmezden gelinen haklarını, alın terinin karşılığını ve insanca bir yaşam mücadelesini haykırmak için sesimizi yükseltiyoruz. Buradan tüm kamuoyuna sesleniyoruz. Tüm memurları, emeklilerimizi ve adalet arayan herkesi bu mücadeleye destek vermeye davet ediyoruz. Yolumuz açık, yolculuğumuz şen olsun.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Politika, Sendika, Ekonomi, Ankara, Eğitim, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bisikletli Eylem: Haklar İçin Ankara'ya Pedal Çeviriyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İhale karteli fezlekede ortaya çıktı Beykoz Belediye Başkanı’na 67 yıl hapis talebi İhale karteli fezlekede ortaya çıktı! Beykoz Belediye Başkanı'na 67 yıl hapis talebi
Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi
Rusya-Ukrayna İstanbul barış müzakerelerinde neler yaşandı İşte saat saat tüm gelişmeler Rusya-Ukrayna İstanbul barış müzakerelerinde neler yaşandı? İşte saat saat tüm gelişmeler
Aldatılan koca, karısına sürpriz doğum günü yapıp ilişkisini ifşa etti Aldatılan koca, karısına sürpriz doğum günü yapıp ilişkisini ifşa etti
Gabby Allen eski sevgilisine adeta nispet yaptı Formda vücuduyla göz kamaştırdı Gabby Allen eski sevgilisine adeta nispet yaptı! Formda vücuduyla göz kamaştırdı
Zincir marketten alınan paketten mavi süt çıktı Zincir marketten alınan paketten mavi süt çıktı
Kızını kaçıran yeğenini tutup 16 yaşındaki oğluna öldürtmüş Kızını kaçıran yeğenini tutup 16 yaşındaki oğluna öldürtmüş
Ev sahibi, 11 yıldır aranan kişinin cesedini kiracısının evindeki buzdolabında buldu Ev sahibi, 11 yıldır aranan kişinin cesedini kiracısının evindeki buzdolabında buldu
Fenerbahçe’nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı

14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3’te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
13:19
Karı-kocaya traktör üzerinde kanlı infaz
Karı-kocaya traktör üzerinde kanlı infaz
13:12
İstanbul Havalimanı’nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı
13:01
’’Kasa’’ olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu’nu zora sokacak
''Kasa'' olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu'nu zora sokacak
11:48
Görüntü bomba Erdoğan, Macron’un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
19:09
Bodrum’da 5 hektarlık alan kül oldu
Bodrum'da 5 hektarlık alan kül oldu
18:23
Yemek kartı tartışmalarına son noktayı Danıştay koydu: Marketlerde de kullanılabilir
Yemek kartı tartışmalarına son noktayı Danıştay koydu: Marketlerde de kullanılabilir
17:47
Eski Galatasaraylı kupa finalinde kavga etti
Eski Galatasaraylı kupa finalinde kavga etti
17:43
Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerlerde belediye kurulabilecek
Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerlerde belediye kurulabilecek
17:28
Olası kadın cinayetini canı pahasına araya giren esnaf engelledi
Olası kadın cinayetini canı pahasına araya giren esnaf engelledi
17:25
Tiran’da dikkat çeken anlar Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
17:22
İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu
İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu
16:44
Bakan Şimşek iddialara tek tek yanıt verdi: İtibar suikasti
Bakan Şimşek iddialara tek tek yanıt verdi: İtibar suikasti
16:39
Kocası bıçakladı, kaçarken balkondan düşüp öldü
Kocası bıçakladı, kaçarken balkondan düşüp öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 15:19:20. #7.13#
SON DAKİKA: Bisikletli Eylem: Haklar İçin Ankara'ya Pedal Çeviriyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.