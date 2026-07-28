Bismil\'de Yatak Odasında Yılan Panik Yaratıldı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir evin yatak odasında görülen yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, Bismil ilçesi Kazancı Mahallesi'nde meydana geldi. Evin yatak odasında yaklaşık 2 metre uzunluğunda yılan olduğunu fark eden aile üyeleri çığlık atarak evden ayrılıp durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede eve gelen ekipler, yılanı bulunduğu yerden çıkardıktan sonra doğal yaşam alanına geri bıraktı. Ev sakinleri ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.