Bitkisel ve hayvansal atıklar gübreye dönüşecek - Son Dakika

Bitkisel ve hayvansal atıklar gübreye dönüşecek

Atık Bertarafı ve Kompost Gübre Tesisi ile yılda yaklaşık 2 milyon TL tasarruf

DENİZLİ - Pamukkale ilçesinde toplanacak olan bitkisel ve hayvansal atıklar kompost gübre tesisinde işlenerek yeniden kullanılacak. Bu sayede yılda yaklaşık 2 milyon TL tasarruf sağlanırken, kompost gübre tesisi ile iklim değişikliğiyle mücadeleye Pamukkale Belediyesi destek sağlamış olacak.

Çevre konusunda hassasiyet gösteren projelere imza atan Pamukkale Belediyesi, çok önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. "İyi Tarım Uygulamaları" konusunda çalışmalar yapan Pamukkale Belediyesi, bu çerçevede kompost gübre tesisi kurulmasını sağlıyor. Pamukkale Belediye Meclisi ve encümeninin kararıyla Eldenizli Mahallesi sınırları içindeki yaklaşık 25 bin metrekarelik alanda kurulacak tesisle ilgili ihale gerçekleşti. Proje kapsamında Atık Bertarafı ve Kompost Gübre Tesisi adıyla hizmet verecek olan tesisin ilk adımı atılmış oldu. Bu çerçevede yeşil atık olarak tabir edilen, yeşil alanlarda, park ve bahçelerde dökülen ağaç yaprakları, budama atıkları, biçilen çim atıkları, saman, silaj atıkları, büyükbaş ile kümes hayvanlarından çıkan hayvansal dışkılar, atıklar, her nevi organik atıklar ve tarla atıkları tesiste işlenerek kompost gübre elde edilecek.

Pamukkale Belediyesi yılda yaklaşık 2 milyon TL tasarruf sağlamış

Pamukkale Belediyesi ilçe genelinde bulunan parklarda yılda ortalama 30 ton kimyasal gübre kullanırken, yıllık 2 milyon lira harcama yapıyordu. Bu tesisin hayata geçmesiyle birlikte ortaya çıkacak olan kompost gübreyi kullanacak Pamukkale Belediyesi yılda yaklaşık 2 milyon lira tasarruf sağlamış olacak. Ayrıca iklim değişikliği ile mücadele konusuna da destek sağlayacak olan uygulama ile ilçedeki yeşil alanlarda kompost gübre kulllanımı nedeniyle su sarfiyatı da azalacak. Yeşil atıklar ve hayvansal atıkların bu proje ile bertaraf edilmesi nedeniyle Pamukkale ilçesinde kara sinek ve sivrisinekle de doğal yolla mücadele edilmiş olacak.

"Geleceğe daha güzel bir Pamukkale bırakacağız"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, çevre konusunda hassas olduklarını belirterek; "Biz bu konuda önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bunlardan biri de kompost gübre tesisi. Seçimlerden önce iyi tarım uygulamalarına yönelik vaatlerimiz vardı. Bu proje de onlardan biri. İlçe genelinde parklarda bahçelerde dökülen yapraklar ve hayvansal atıklar Eldenizli Mahallemizde kurulacak olan tesite işlenerek kompost gübre haline gelecek. Kompost gübre kimyasal gübreye oranla çevreyi korumak adına çok önemli. Ortaya çıkacak olan kompost gübreyi parklarımız başta olmak üzere ilçemizdeki tüm yeşil alanlarımızda kullanacağız. Kompost gübre kullandığımızda su sarfiyatında da önemli bir tasarruf elde edeceğiz. Yılda 2 milyon TL'ye yakın tasarrufu da kimyasal gübre almadığımız için sağlayacağız. Bu projemizle hem çevresel hem de ekonomik kazanımlarımız çok daha fazla olacak. Pamukkale Belediyesi olarak hedefimiz geleceğe daha güzel bir ilçe bırakmak. Bunun da en güzel yolu doğayı korumakla olacak. Bu bilinçle çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.