Bitlis Adliyesi, SMA hastası Ata bebek için dayanışma etkinliği düzenledi

Konya'nın Ereğli ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı İrem Tümay ile Avukat Seyit Ahmet Tümay'ın SMA hastası bir aylık oğulları Ata Tümay'a destek olmak amacıyla Bitlis'te dayanışma etkinliği düzenlendi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının öncülüğünde 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen etkinlikte, SMA hastalığıyla mücadele eden Ata bebeğin tedavi sürecine dikkat çekilerek destek çağrısında bulunuldu. Bitlis Prof. Dr. Fuat Sezgin Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, sportif rekabetin yanında Ata bebeğe umut olma çağrısı öne çıktı. Salonda açılan pankartlarda "Bitlis Adliyesi Ata için sahada", "1 aylık bir bebek, kocaman bir umut" ve "Ata'ya umut ol" ifadelerine yer verildi.

Etkinlikte konuşan Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Fazıl Kandemir, Ata bebeğin mücadelesinde ailesinin yanında olduklarını belirtti. Ata bebeği bir meslektaşlarının evladı olmanın ötesinde kendi evlatları olarak gördüklerini ifade eden Kandemir, "Ata bebek henüz bir aylık. Cumhuriyet savcısı bir meslektaşımızın evladı ama biz onu hepimizin evladı olarak görüyoruz. Bitlis Adliyesi olarak, SMA hastalığıyla mücadele eden Ata bebeğimize umut olmak için bugün bir aradayız. İnşallah el ele vererek onun sağlığına kavuşmasına katkı sağlayacağız. Bu süreçte herkesi imkanları ölçüsünde Ata bebeğimize destek olmaya davet ediyorum. Destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe canlı telefon bağlantısıyla katılan Ata bebeğin babası avukat Seyit Ahmet Tümay ise yaşadıkları zorlu süreci anlatarak kendilerine destek olan Bitlis Adliyesi personeline teşekkür etti. Oğullarının dünyaya gelmesiyle büyük bir mutluluk yaşadıklarını ancak kısa süre sonra aldıkları SMA teşhisiyle hayatlarının değiştiğini belirten Tümay, şu ifadeleri kullandı:

"Ata bebeğimiz 9 Eylül 2026 tarihinde dünyaya geldi. Biz henüz onun dünyaya gelmesinin sevincini yaşarken, dokuz günlük olduğunda SMA hastası olduğunu öğrendik. Bir tarafta evladımıza kavuşmanın mutluluğunu yaşarken diğer tarafta bu hastalığı öğrenmenin üzüntüsünü ve endişesini aynı anda yaşadık. Bizim için çok zor bir süreç başladı. Bu süreçte yanımızda olan, desteklerini esirgemeyen başsavcımıza, Bitlis Adliyesine ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum."

Öte yandan, etkinlik kapsamında oynanan voleybol karşılaşmasında Bitlis Adliyesi takımı, Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler takımını 3-0 mağlup etti.