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Bitlis BİLSEM'de yılsonu sergisi açıldı

BİTLİS - Bitlis Ahmet Eren Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen yılsonu sergisi açıldı.

Merkezde düzenlenen sergide, öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları resim, robotik kodlama, ahşap tasarım, matematik, origami ve astronomi atölyeleri ile TÜBİTAK Bilim Fuarı ile Teknofest için hazırlanan projeler sergilendi. Açılış kurdelesini kesen Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ve beraberindekiler, sergiyi gezerek öğrencilerden bilgiler aldı.

Bitlis Ahmet Eren BLSEM Müdürü Ekrem Oruk, sergiyi bu yıl ikinci kez düzlendiklerini söyledi. Öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları çalışmaların tamamını bir araya getirerek sergilediklerini ifade eden Oruk, "Bu festivalimizde resim, robotik kodlama, ahşap tasarım, matematik, origami ve astronomi atölyelerinde ve TÜBİTAK Bilim Fuarı ile Teknofest için hazırladıkları özel projeleri sergiledik. 4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarını, Bilim Sanat Festivali'ne dönüştürdük. Öğrencilerimiz bu festival sayesinde yaptıkları ürünleri misafirlerimize sergiledi. Aynı zamanda hem özgüvenlerini hem de eserlerini sergileyerek geleceğe daha umutla bakan öğrencilerimiz daha güzel hedefler elde edecekler. Bizde öğrencilerimizin bu gelişmesine katkıda bulunmak için çaba göstereceğiz" dedi.

BİLSEM'de düzenlenen sergiye Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.