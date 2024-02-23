Bitlis Eren Üniversitesi\'nde Turizm İhtisaslaşma Toplantısı

Bitlis Eren Üniversitesi'nde bölgesel kalkınmaya yön verecek 'Turizm İhtisaslaşma Toplantısı' yapıldı.
Bitlis Eren Üniversitesi'nde Prof. Dr. Necmettin Elmastaş liderliğinde bölgesel kalkınma odaklı bir dizi projenin ele alındığı Turizm İhtisaslaşma Koordinatörlüğü İstişare Toplantısı yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Elmastaş, turizmin bölgesel kalkınmada kritik bir role sahip olduğunu vurguladı. Üniversitenin turizm alanındaki faaliyetlerinin bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine önemli katkılar sunacağının söyleyen Rektör Elmastaş, "Akademik bilgi birikimi ve yerel yönetimlerle iş birliği ile bölgenin turizm potansiyelini en üst düzeye çıkarabiliriz" dedi.
Toplantıda akademisyenler, bölgesel turizmin geliştirilmesine yönelik çeşitli projeler ve stratejiler üzerine fikirlerini paylaştı. Turizm sektörünün bölgesel kalkınmadaki etkin rolünü artırmak ve sürdürülebilir turizm anlayışını pekiştirmek hedefleri de masaya yatırıldı. Bitlis ve çevresinin turizm altyapısının güçlendirilmesi ve turizm sektörünün çeşitlendirilmesinin büyük bir önem taşıdığı belirtildi.
Bitlis Eren Üniversitesi'nin bu toplantı ile bölgesel kalkınmaya önemli bir katkı sunmayı ve turizm sektörünün bölgede sürdürülebilir bir şekilde gelişimine öncülük etmeyi hedeflediği belirtildi. Üniversitenin bölgenin zengin turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek hem ekonomik hem de sosyal anlamda kalkınmayı destekleme vizyonuna sahip olduğu belirtildi.
Toplantıya Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Koray Köksal, yüksekokul müdürleri, Nemrut Jeoparkı Koordinatörü Doç. Dr. Kesran Akın, Turizm İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Fatih Adıgüzel, Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zakir Sarıkaya ve çok sayıda akademisyen katıldı. - BİTLİS
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