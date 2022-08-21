BİGACEM Başkanı Sinan Aygül güven tazeledi - Son Dakika
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BİGACEM Başkanı Sinan Aygül güven tazeledi

21.08.2022 10:45
BİGACEM Başkanı Sinan Aygül güven tazeledi

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti'nin (BİGACEM) yapılan olağan genel kurulunda mevcut başkan Sinan Aygül güven tazeleyerek oy birliği ile tekrar başkanlığa seçildi.

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti'nin (BİGACEM) yapılan olağan genel kurulunda mevcut başkan Sinan Aygül güven tazeleyerek oy birliği ile tekrar başkanlığa seçildi.

BİGACEM seçimi; divan kurulu seçimi yapılması ve gündem maddelerinin görüşülmesiyle başladı. Genel kurulda BİGACEM'in faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi veren BİGACEM Başkanı Sinan Aygül, cemiyetin yeni proje ve hedefleri ile ilgili de bilgiler paylaştı.

Ardından genel kurula geçilerek oy kullanma işlemine başladı. Gerçekleştirilen genel kurul sonucunda mevcut başkan Sinan Aygül güven tazeleyerek oy birliği ile tekrar başkanlığa seçildi.

Genel kurul sonrası teşekkür konuşması yapan Aygül, "Genel kurulumuzu haber verme hakkı, basın ve ifade özgürlüğü için mücadele eden ve görevlerini ifa ederken yaşamını yitiren iki meslektaşımıza adıyoruz. Gaziantep'te yaşanan trafik kazasına haber için giden İhlas Haber Ajansı muhabirleri meslektaşlarımız Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver'i rahmetle anıyoruz" dedi. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

Sinan Aygül, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BİGACEM Başkanı Sinan Aygül güven tazeledi - Son Dakika

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