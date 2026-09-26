Bitlis Güroymak\'ta 15 muhtar iletişim köprüsü için dernekte toplandı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde merkez ve köylerinde görev yapan 15 muhtarı tek çatı altında toplandı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde merkez ve köylerinde görev yapan 15 muhtar, Güroymak Merkez Belde ve Köy Muhtarları Yardımlaşma Dayanışma Derneği çatısı altında toplanarak birlikteliğe imza attılar. Derneğin ilk kongresini daha önce gerçekleştirdiklerini belirten Muhtarlar Derneği Başkanı ve Şirintepe Mahallesi Muhtarı Şerif Önder, 15 muhtarı yemekte bir araya getirdi.

Dernekler tarafından gerçekleştirilen istişare toplantısında, bugüne kadar devlet kurumları, yerel yönetimler ve mahalle sakinleri arasında sürdürülen iletişim ve iş birliğinin daha da güçlendirilmesi hususunda görüş alışverişinde bulunulduğunu belirten Muhtarlar Derneği Başkanı Eşref Önder, "Yapılan değerlendirmeler neticesinde; devlet kurumları ile yerel yönetimler arasında sağlıklı ve güçlü bir iletişim köprüsü oluşturulması, mahalle sakinlerimizin talep, ihtiyaç ve sorunlarının ilgili mercilere doğru ve etkin bir şekilde aktarılması ve mevcut ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi yönünde karar alınmıştır. Derneğimiz, bundan sonraki süreçte de devlet kurumları, yerel yönetimler ve vatandaşlarımız arasında güçlü bir iletişim ve iş birliği köprüsü oluşturma anlayışıyla hareket edecek; birlik, beraberlik, dayanışma ve ortak akıl çerçevesinde çalışmalarını sürdürecektir.Alınan kararların bölgemize, mahallelerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ederiz" dedi.