Bitlis OSB'de genel kurul yapıldı, yönetim, denetim ve OSBÜK temsilcileri belirlendi - Son Dakika
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Bitlis OSB'de genel kurul yapıldı, yönetim, denetim ve OSBÜK temsilcileri belirlendi

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Bitlis OSB\'de genel kurul yapıldı, yönetim, denetim ve OSBÜK temsilcileri belirlendi
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Bitlis OSB'nin 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim, denetim ve OSBÜK temsilcileri için seçim yapıldı. Bitlis Vali Yardımcısı Tarık Safa Kahveci'nin de katıldığı toplantıda mevcut çalışmalar ve yeni dönem projeleri değerlendirildi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilirken, yapılan seçimle yönetim kurulu, denetim kurulu ve OSBÜK temsilcilikleri için yeni dönem üyeleri belirlendi.

Bitlis Organize Sanayi Bölgesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen genel kurula Bitlis Vali Yardımcısı Tarık Safa Kahveci, OSB yönetimi ve kurul üyeleri katıldı. Genel kurulda, Bitlis OSB'de yürütülen mevcut çalışmalar değerlendirilirken, yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yönetim kurulu, denetim kurulu ve OSBÜK temsilcilikleri için seçim yapıldı. Seçim sonucunda Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine Nejdet Yalçınkaya, Behçet Şubaşı, Muhammed Demirkıran, Özkan Yılmaz ve Medet İlbars seçildi. Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise Eser Ula, Güven Başkan, Mahmut Şiringül, Abdullah Akkoyun ve Harun Yahyaoğlu oldu. Denetim Kurulu asıl üyeliklerine Kasım Bilgin ve Alaattin Gümüş, yedek üyeliklerine ise Bahattin Yıldız ve Emin Acar getirildi.

OSBÜK asıl temsilcileri Nejdet Yalçınkaya ve Vedat Avcı, yedek temsilcileri ise Abdullah Aslan ve Yunus Palu olarak belirlendi.

Genel kurulda ayrıca Bitlis OSB'nin sanayi altyapısının geliştirilmesi, yatırım süreçlerinin desteklenmesi ve üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar değerlendirilirken, bölgedeki yatırım ve üretim faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik görüşler paylaşıldı.

Toplantı, gündemde yer alan diğer maddelerin görüşülmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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