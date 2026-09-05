Bitlis Tatvan'da kayalıklarda mahsur kalan genç kız ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika
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Bitlis Tatvan'da kayalıklarda mahsur kalan genç kız ekiplerce kurtarıldı

Bitlis Tatvan\'da kayalıklarda mahsur kalan genç kız ekiplerce kurtarıldı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü kıyısındaki kayalıklarda mahsur kalan 19 yaşındaki genç kız, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. İlk müdahalesi yapılan genç kız, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü kıyısındaki kayalıklarda mahsur kalan genç kız, ekipler tarafından kurtarıldı.

Yelkenli köyünde 19 yaşındaki genç kız, gezmek amacıyla Van Gölü kıyısındaki kayalıklara indi. Kayalık ve sarp bölgede bulunduğu noktadan kendi imkanlarıyla çıkamayan genç kız, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botla bulunduğu noktadan alınarak kıyıya getirilen genç kız, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla güvenli bölgeye çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç kız, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis Tatvan'da kayalıklarda mahsur kalan genç kız ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis Tatvan'da kayalıklarda mahsur kalan genç kız ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika
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