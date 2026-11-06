Bitlis Tatvan'da otomobil başıboş ata çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Bitlis Tatvan'da otomobil başıboş ata çarptı, sürücü yaralandı

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Bitlis Tatvan\'da otomobil başıboş ata çarptı, sürücü yaralandı
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Bitlis Tatvan\'da otomobil başıboş ata çarptı, sürücü yaralandı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Bitlis-Van D-300 kara yolu üzerindeki Uslu köyü mevkiinde otomobilin başıboş ata çarpması sonucu sürücü yaralandı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin başıboş ata çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bitlis- Van D-300 kara yolu üzerindeki Tatvan ilçesine bağlı Uslu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat S. (44) yönetimindeki 34 HKJ 945 plakalı otomobil, kara yolunda aniden karşısına çıkan başıboş ata çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
OtomobilTatvanBitlisGüncelYerelVanSon Dakika

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